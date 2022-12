Lux Aeterna, Jakub Hrůša Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Lux Aeterna, Jakub Hrůša Maison de la Radio et de la Musique, 1 juin 2023, Paris. Le jeudi 01 juin 2023

de 20h00 à 22h00

. payant de 10 à 67€ Rendez-vous à la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert symphonique avec György Ligeti, accompagné par le Choeur de Radio France. GYÖRGY LIGETI

Lux aeterna LEOŠ JANÁČEK

L’Évangile éternel WITOLD LUTOSŁAWSKI

Concerto pour orchestre KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ soprano

NICKY SPENCE ténor

CHŒUR DE RADIO FRANCE

LIONEL SOW chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

JAKUB HRŮŠA direction Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-symphonique/lux-aeterna-jakub-hrusa https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228544796069

Andeas Herzau

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison de la Radio et de la Musique Adresse 116 avenue du Président Kennedy Ville Paris lieuville Maison de la Radio et de la Musique Paris Departement Paris

Maison de la Radio et de la Musique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Lux Aeterna, Jakub Hrůša Maison de la Radio et de la Musique 2023-06-01 was last modified: by Lux Aeterna, Jakub Hrůša Maison de la Radio et de la Musique Maison de la Radio et de la Musique 1 juin 2023 Maison de la radio et de la musique Paris Paris

Paris Paris