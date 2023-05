Lux Aeterna Cité de la musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Lux Aeterna Cité de la musique, 19 juin 2023, Paris. Le lundi 19 juin 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif plein (cat 1) : 26 €

Tarif réduit (cat 1) : 22,10 €

Tarif plein (cat 2) : 20 €

Tarif réduit (cat 2) : 20 €

Pass ManiFeste (cat 2) : 20 €

Pass ManiFeste (cat 1) : 19,50 €

Pass Jeune : 10 € Compositions musicales de György Ligeti, Marton Illés, Alberto Posadas et Justė Janulytė qui viendra présenter sa toute nouvelle création Iridescence. 2023 est l’année anniversaire de Ligeti. Son Lux Aeterna de 1966 fait figure d’œuvre emblématique, hors temps, utilisée à ce titre par Kubrick dans son film 2001 : l’Odyssée de l’espace. Mise en musique d’une partie du requiem catholique, son traitement micropolyphonique sonne comme un souvenir des prières psalmodiées à la synagogue. Quel héritage de Ligeti aujourd’hui ? La compositrice lituanienne Justė Janulytė imagine Iridescence, une variante de la surface lumineuse de Lux Aeterna tendant vers le monde électronique. De son côté, le Hongrois Marton Illés regarde vers la multiplicité des styles et des langues successives de Ligeti qui dans ses Drei Phantasien nach Friedrich Hölderlin (1982), avait abandonné la micropolyphonie des débuts. La perfection du chœur de la SWR permet enfin au public parisien de retrouver un compositeur d’exception dominant sa génération, Alberto Posadas. Son Ubi sunt se donne comme programme musical une question mémorielle portée par des textes de Novalis, Stefan George, Maître Eckhart : « où sont ceux qui étaient avant nous ? » Cité de la musique 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://manifeste.ircam.fr/agenda/lux-aeterna33/ https://manifeste.ircam.fr/agenda/lux-aeterna33/

