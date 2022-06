Lüv – Festival Pause Guitare Sud de France 2022

Lüv – Festival Pause Guitare Sud de France 2022, 9 juillet 2022, . Lüv – Festival Pause Guitare Sud de France 2022

2022-07-09 – 2022-07-09 LŪV, l’étoile montante de la scène électro. Si depuis quelques temps les spots se sont éteints et que les boules à facettes ne brillent plus, Élodie Jaime, alias LŪV, ne cesse de faire tourner les « machines. » dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville