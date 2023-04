RANDO-MOSELLE – BALADE À VÉLO, DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE LA ZORN 6 rue de la Zorn, 27 mai 2023, Lutzelbourg.

À vélo au cœur des Vosges mosellanes dans un environnement préservé, partez à la découverte de la vallée de la Zorn et de ses merveilles. Cette balade guidée d’environ 12 km vous fera découvrir de superbes points de vue sur le château de Lutzelbourg, la vallée des Éclusiers et le Plan Incliné de Saint-Louis/Arzviller, en utilisant un parcours exclusif.. Tout public

Samedi 2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 . 40 EUR.

6 rue de la Zorn Chez JM Atelier Cycle

Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est



By bike in the heart of the Moselle Vosges in a preserved environment, discover the Zorn valley and its wonders. This guided ride of about 12 km will make you discover superb points of view on the castle of Lutzelbourg, the valley of the « Éclusiers » and the Inclined Plan of Saint-Louis/Arzviller, by using an exclusive route.

Descubra el valle del Zorn y sus maravillas en bicicleta, en el corazón de los Vosgos del Mosela, en un entorno preservado. Este paseo guiado de unos 12 km le llevará a disfrutar de magníficas vistas del castillo de Lutzelbourg, el Vallée des Éclusiers y el Plan Incliné de Saint-Louis/Arzviller, utilizando una ruta exclusiva.

Entdecken Sie mit dem Fahrrad im Herzen der Moselvogesen in einer geschützten Umgebung das Tal der Zorn und seine Wunder. Diese geführte Tour von ca. 12 km Länge führt Sie auf einer exklusiven Strecke zu herrlichen Aussichtspunkten auf das Schloss Lutzelbourg, das Tal der Eclusiers und den Plan Incliné von Saint-Louis/Arzviller.

