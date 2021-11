Lescar Lescar Lescar, Pyrénées-Atlantiques Luttes contre les violences faites aux femmes Lescar Lescar Catégories d’évènement: Lescar

Pyrénées-Atlantiques

Luttes contre les violences faites aux femmes Lescar, 22 novembre 2021, Lescar. Luttes contre les violences faites aux femmes Lescar

2021-11-22 – 2021-11-28

Lescar Pyrénées-Atlantiques – 23/11 à 20h:La terre des hommes , Ciné-débat, Au Cinéma CGR Pau Lescar

– 25/11 de 13h à 17h: Rencontre et exposition “En chemin elle rencontre”, Au Centre commercial Carrefour Lescar

– 25/11 à 18h: Manon, Ciné-débat ,A la salle des Fêtes de Lescar, allée des Prés

– Du 19 /11 au 28/11: exposition de bandes déssinées « En chemin elle rencontre »

Au Centre commercial Carrefour Lescar – 23/11 à 20h:La terre des hommes , Ciné-débat, Au Cinéma CGR Pau Lescar

– 25/11 de 13h à 17h: Rencontre et exposition “En chemin elle rencontre”, Au Centre commercial Carrefour Lescar

– 25/11 à 18h: Manon, Ciné-débat ,A la salle des Fêtes de Lescar, allée des Prés

– Du 19 /11 au 28/11: exposition de bandes déssinées « En chemin elle rencontre »

Au Centre commercial Carrefour Lescar +33 5 59 81 57 10 – 23/11 à 20h:La terre des hommes , Ciné-débat, Au Cinéma CGR Pau Lescar

– 25/11 de 13h à 17h: Rencontre et exposition “En chemin elle rencontre”, Au Centre commercial Carrefour Lescar

– 25/11 à 18h: Manon, Ciné-débat ,A la salle des Fêtes de Lescar, allée des Prés

– Du 19 /11 au 28/11: exposition de bandes déssinées « En chemin elle rencontre »

Au Centre commercial Carrefour Lescar ville de Pau

Lescar

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Lescar, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lescar Adresse Ville Lescar lieuville Lescar