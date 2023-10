BOURSE D’OBJETS DE COLLECTIONS salle du Platane 5 rue Aristide Briand 68460 Lutterbach Lutterbach Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Lutterbach BOURSE D’OBJETS DE COLLECTIONS salle du Platane 5 rue Aristide Briand 68460 Lutterbach Lutterbach, 7 janvier 2024 08:00, Lutterbach. BOURSE D’OBJETS DE COLLECTIONS salle du Platane 5 rue Aristide Briand 68460 Lutterbach Lutterbach Dimanche 7 janvier 2024, 08h00, 15h00 bourse échanges d’objets de collections à LUTTERBACH DE 8H A15H Dimanche 7 janvier 2024, 08h00, 15h00 1 BOURSE TOUTES COLLECTIONS le 7 janvier 2024 sur 1 jour de 8h à 15h

les collectionneurs trouveront l’objet qui manque à leur collection

timbres, cartes postales, télécartes, brassicole, insignes militaires,

livres, BD, modèles réduits, capsules de champagne, kinder, jouets,

cartes pokémon et autres objets qui se collectionnent

inscription pour les vendeurs: François 0661147698 salle du Platane 5 rue Aristide Briand 68460 Lutterbach 5 rue Aristide Briand 68460 LUTTERBACH Lutterbach 68460 Haut-Rhin Détails Heure : 08:00 - 15:00 Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Lutterbach Autres Lieu salle du Platane 5 rue Aristide Briand 68460 Lutterbach Adresse 5 rue Aristide Briand 68460 LUTTERBACH Ville Lutterbach Departement Haut-Rhin Lieu Ville salle du Platane 5 rue Aristide Briand 68460 Lutterbach Lutterbach

salle du Platane 5 rue Aristide Briand 68460 Lutterbach Lutterbach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lutterbach/