Carnaval de Lutterbach Lutterbach Haut-Rhin

Début : 2024-02-25 14:00:00

fin : 2024-02-25 16:00:00

La cavalcade du Carnaval de Lutterbach revient pour une nouvelle édition. Petits et grands profiteront d’animations et du défilé des chars et des costumés. Au programme déambulation dans les rues de Lutterbach en musique, lancé de confettis et bien d’autres animations !

0 EUR.

7 rue de la forêt

Lutterbach 68460 Haut-Rhin Grand Est lutterbach@mairie-lutterbach.fr



