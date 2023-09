Lutter contre les discriminations dans l’éducation APSAJ Paris, 6 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 06 octobre 2023

de 10h00 à 17h00

Le vendredi 13 octobre 2023

de 10h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit sous condition

Ouverte en priorité aux professionnel·les de l’éducation et aux habitant·es du 19ème arrondissement de Paris.

La présence aux deux dates est nécessaire.

En groupe, interroger ses pratiques éducatives et construire une posture non-discriminatoire et inclusive.

Au travers d’activités, de jeux et d’échanges, la formation invite à faire un pas de côté pour réinterroger ses présupposés, ses représentations et ses grilles d’analyse autour des discriminations dans l’éducation des enfants et des jeunes.

À partir des ressentis, des questionnements et des prises de conscience éventuelles provoquées par ces expériences, des éléments théoriques sont apportés : définitions des discriminations, cadre juridique, connaissances issues des sciences humaines et sociales sur les mécanismes de reproduction des inégalités ou encore sur les questions des discriminations à l’école.

Les pratiques éducatives sont ensuite mises en perspectives pour réfléchir, collectivement, à l’émergence d’un référentiel de pratiques non-discriminatoires et inclusives.

APSAJ 156 rue d’Aubervilliers 75019 Paris

Contact : +33620865682 infos@korhom.fr https://www.facebook.com/Korhom-L%C3%A9ducation-aux-Droits-humains-146831085410527 https://www.facebook.com/Korhom-L%C3%A9ducation-aux-Droits-humains-146831085410527 https://korhom.fr/formations/inscription/

Korhom