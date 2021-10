île de France LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS LE SPORT Catégorie d’évènement: île de France

Webinaire : lutter contre les discriminations dans le sport pour favoriser une politique inclusive par le sport. Le webinaire organisé par le Service Égalité, Intégration, Inclusion de la DDCT de la Ville de Paris et animé par Isabelle Germain, fait le choix d’aborder la question des discriminations dans le sport. Ces questionnements, qui impliquent à la fois le secteur associatif, le champ de la recherche et celui des politiques publiques, ont vocation à enrichir les réflexions dans une diversité des points de vue, d’expériences pour favoriser une politique inclusive par le sport. Le sociologue Philippe Liotard posera son regard avec des représentant·es d’association (Multikultimedia, la Fondation Fier, la LICRA) et institution (Ville de Paris). Animations -> Conférence / Débat Webinaire 75000 Contact :Service Egalité Intégration Inclusion de la Ville de Paris ddct-repare@paris.fr Animations -> Conférence / Débat

