Lutter comme les mecs : rencontre avec Eve Meuret-Campfort bibliothèque Margerite Audoux, 9 avril 2022, Paris.

de 15h00 à 16h30

gratuit

» « Et les papiers avaient volé par la fenêtre… Comme les mecs ». C'est ainsi que les ouvrières de l'usine de lingerie Chantelle parlent de leurs luttes. Alors que la protestation ouvrière prend plus souvent les traits des métallurgistes, cette rencontre propose d'en explorer le pendant féminin, à partir du livre « Lutter comme les mecs » d'Eve Meuret-Campfort En revenant sur les luttes syndicales d'ouvrières de l'habillement des années 1970 aux années 1990, Eve Meuret-Campfort, sociologue au CNRS (CRESPPA-CSU), analyse le sens de ces combats ouvriers au féminin. A partir d'un cas d'étude dans la région nantaise, l'auteure s'interroge sur le genre du militantisme : qu'est ce que devient le modèle du militant ouvrier viril quand il est incarné par des femmes ? Qu'est-ce que cela signifie pour des ouvrières de lutter « comme les mecs » ? Le récit approfondi de l'expérience syndicale et conflictuelle de femmes ouvrières éclaire l'histoire du mouvement ouvrier sous un nouveau regard et invite à réfléchir aux émancipations possibles pour les femmes de classes populaires.

