Lycée professionnel Le Verger, le jeudi 14 avril à 08:00

Ateliers scolaires de 2h proposant une réfléxion sur l’acceptation des différences et pour lutter contre toutes formes de discriminatons. Au regard de la semaine de lutte contre l’homophobie en région, l’accent sera mis sur la culture LGBTQIAA+ auprès de lycéens de Châtellerault.

Atelier de prévention aux discriminations. Lutte contre l’homophobie en lycée Lycée professionnel Le Verger Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T08:00:00 2022-04-14T12:00:00

