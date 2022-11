Lutte contre les violences faites aux femmes : la programmation du 14e autour du 25 novembre 2022 Catégorie d’évènement: île de France

Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes : à cette occasion le 14e vous propose une série d’évènements pour parler de ce sujet. Table ronde, rencontres littéraires, théâtre et auto défense féministe sont au programme de cette édition 2022 dans le 14e Contact :

Guillaume Bontemps / Ville de Paris

