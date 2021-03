Toulon Groupe scolaire Jules Muraire 39 rue Picot 83000 Toulon Toulon lutte contre le racisme,l’antisemitisme, Groupe scolaire Jules Muraire 39 rue Picot 83000 Toulon Toulon Catégorie d’évènement: Toulon

du mardi 23 mars au vendredi 26 mars

* **Mardi 23 Mars à 16h30 dans la cadre du Clas: Le massacre des italiens Aigues Morte( adaptation en BD) 1893 public enfant CM1/CM2**

* **Mercredi 24 mars dans la cadre de l’ACM lecture de la BD un cow boy dans le coton( 1 livre par enfant), utilisation de vidéo misent à disposition par le Camps des Milles, projection; les zoos humain (enfants de 6/11ans)**

* **Jeudi 25 mars à 13h30 projection du film sur les routes du sud, public adulte**

* **Vendredi 26 mars 13h30 Projection du documentaire : la petite fille public adulte**

entree libre mais limitée compte tenue des distanciations

Initiative dans le cadre du PERI et EXTRA scolaire et de la parentalité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-23T16:00:00 2021-03-23T18:00:00;2021-03-24T09:00:00 2021-03-24T16:00:00;2021-03-25T13:00:00 2021-03-25T16:00:00;2021-03-26T13:00:00 2021-03-26T16:00:00

