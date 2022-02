Lutte contre le moustique tigre Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

du mardi 5 avril au samedi 16 avril à Médiathèque Les Etoiles

La Fédération de pêche de Gironde et l’A.R.S. proposent une grande exposition éducative pour « piquer la curiosité ». ——————————————————————————————————————— ### Dans le cadre de sa politique de lutte anti-vectorielle, l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine a pour missions l’information des populations sur les moyens de prévention et la mobilisation citoyenne afin de limiter la prolifération du moustique tigre. **L’exposition est déclinée en 9 panneaux :** * description des différentes espèces de moustique et en particulier d’Aedes albopictus, * cycle de vie, * cartes de répartition, * idées reçues et rumeurs, * présentation des acteurs de la lutte contre le moustique tigre, * transmission et maladies vectorielles, * check list des principaux gîtes larvaires, * protections personnelles contre les piqures de moustique.

Tout public • Gratuit • Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque

Exposition itinérante tout public pour sensibiliser au moustique tigre Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

