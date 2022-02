Lutins des mers Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage Catégories d’évènement: Calvados

Merville-Franceville-Plage

Lutins des mers Merville-Franceville-Plage, 11 avril 2022, Merville-Franceville-Plage. Lutins des mers Merville-Franceville-Plage

2022-04-11 14:30:00 – 2022-04-11 16:30:00

Merville-Franceville-Plage Calvados Merville-Franceville-Plage Explorez la laisse de mer ! Jouez avec les algues et les coquillages pour trouver le trésor caché du Gravelot…

Tout public (dès 3 ans).

(2km/2h) – Niveau 1 Le CPIE Vallée de l’Orne respecte les gestes barrières et les mesures anti-covid19 : distanciation physique entre les participants, jauge établie en fonction des recommandations gouvernementales, matériels désinfectés à usage individuel (ou familial), port du masque recommandé, solution hydro-alcoolique à disposition… Explorez la laisse de mer ! Jouez avec les algues et les coquillages pour trouver le trésor caché du Gravelot…

