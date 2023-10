IBEX WALIA LUTIN DE TRAVERS Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

IBEX WALIA Vendredi 24 novembre, 20h30 LUTIN DE TRAVERS

IBEX WALIA est un quartet (saxophone, guitare, basse, batterie) originaire de Rennes et nantes. S’inspirant de l’éthiojazz le groupe fusionne les gammes pentatoniques éthiopiennes, dans la tradition jazz de Mulatu Astake, à des grooves plus contemporains issu du hip-hop ou de l’afrobeat. Le tout, relevé d’une petite touche psychédélique à la sauce Black Flower ! Dans cette atmosphère torride les quatre musiciens créent un climat ardent et groovy aux rumeurs actuelles.

Facebook

Soundcloud

LUTIN DE TRAVERS 3 rue Beausoleil, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/ibex.walia.5 »}, {« data »: {« author »: « Ibex Walia », « cache_age »: 86400, « description »: « Ethiojazz », « type »: « rich », « title »: « Ibex Walia », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-000313988269-gp95y7-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/ibex-walia », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/ibex-walia », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/ibex-walia »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

Ethio Jazz