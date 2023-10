LA CHORALE DES RANGS-VERSETS LUTIN DE TRAVERS Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes LA CHORALE DES RANGS-VERSETS LUTIN DE TRAVERS Nantes, 23 novembre 2023, Nantes. LA CHORALE DES RANGS-VERSETS Jeudi 23 novembre, 20h30 LUTIN DE TRAVERS La jeune chorale des Rangs-versets se compose d’une quinzaine de chanteu.r.ses amat.eur.ices qui militent avec un répertoire antipatriarcale joyeusement et exclusivement interprété par des personnes MINT (meufs, intersexes, non-binaires, trans). LUTIN DE TRAVERS 3 rue Beausoleil, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00 Chorale Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu LUTIN DE TRAVERS Adresse 3 rue Beausoleil, 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville LUTIN DE TRAVERS Nantes latitude longitude 47.217303;-1.552717

LUTIN DE TRAVERS Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/