Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Lutin Bylette et ses Pinceaux Magiques Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Lutin Bylette et ses Pinceaux Magiques Luz-Saint-Sauveur, 22 décembre 2021, Luz-Saint-Sauveur. Lutin Bylette et ses Pinceaux Magiques LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l’Office de Tourisme Luz-Saint-Sauveur

2021-12-22 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-22 18:00:00 18:00:00 LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l’Office de Tourisme

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Pour des moments inoubliables, venez à l’atelier maquillage.

Un soupçon de bonheur, de tendresse et de joie, grâce à ses pinceaux , strass et ses paillettes magiques et mettra à l’aide de ses

palettes de couleurs de la bonne humeur. Gratuit.

Pas de réservation au préalable. LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l’Office de Tourisme Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l'Office de Tourisme Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville LUZ-SAINT-SAUVEUR Devant l'Office de Tourisme Luz-Saint-Sauveur