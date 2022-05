L’utilité des écosystèmes Jardins Éphémères Saint-Fraigne Catégories d’évènement: Charente

Saint-Fraigne

L'utilité des écosystèmes

Jardins Éphémères, le samedi 4 juin

Sur inscription. 3,50€ / pers.

Venez partager sur l’utilité des écosystèmes et découvrir des pistes à reproduire dans votre jardin. Suivi d’un atelier fabrication d’un souterrarium pour observer le travail des vers de terre. Jardins Éphémères Rue du Chant du Coq, Saint-Fraigne, 16140, Charente, Nouvelle-Aquitaine Saint-Fraigne Charente

