Soirée Bigourdane LUTILHOUS Lutilhous, 4 novembre 2023, Lutilhous.

Lutilhous,Hautes-Pyrénées

Soirée Bigourdane avec :

– Les copains d’abord

– Les chanteurs des Baronnies

– A vista de Nas

– Les bérets bleus

Suivi d’une « Cantère » à la salle des fêtes.

Entrée gratuite – Libre participation.

Buvette / Casse croûte 5€.

2023-11-04 20:30:00 fin : 2023-11-04 . .

LUTILHOUS en l’église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge

Lutilhous 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Bigourdane evening with :

– Les copains d’abord

– Les chanteurs des Baronnies

– A vista de Nas

– Les bérets bleus

Followed by a « Cantère » at the village hall.

Free admission – Free participation.

Refreshment bar / Snack bar 5?

Noche en Bigourdane con :

– Les copains d’abord

– Les chanteurs des Baronnies

– A vista de Nas

– Los cascos azules

Seguido de una « Cantère » en la sala del pueblo.

Entrada libre – Participación libre.

Bar de refrescos / Snack bar 5?

Bigourdan-Abend mit :

– Les copains d’abord (Die Freunde zuerst)

– Die Sänger der Baronnies

– A vista de Nas

– Die blauen Barette

Anschließend eine « Cantère » im Festsaal.

Freier Eintritt – Freie Teilnahme.

Getränke und Snacks 5?

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65