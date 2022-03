Luthier et Archetier – Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Luthier et Archetier – Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère, 2 avril 2022, Romans-sur-Isère. Luthier et Archetier – Journées Européennes des Métiers d’Art Ludovic Lassarat Luthier 11 rue Pêcherie Romans-sur-Isère

2022-04-02 – 2022-04-03 Ludovic Lassarat Luthier 11 rue Pêcherie

Romans-sur-Isère Drôme Ludovic Lassarat – Luthier

Création, réparation, vente et reméchage, pour le quatuor du violon.



Calcagno Carmelo – Archetier

Luthier spécialisé en archets pour instruments de musique

(fabrication, entretien, réparation). Ludovic Lassarat Luthier 11 rue Pêcherie Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Ludovic Lassarat Luthier 11 rue Pêcherie Ville Romans-sur-Isère lieuville Ludovic Lassarat Luthier 11 rue Pêcherie Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Luthier et Archetier – Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère 2022-04-02 was last modified: by Luthier et Archetier – Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 2 avril 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme