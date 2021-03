Lutherie et création en ligne, 3 avril 2021-3 avril 2021, Grenoble.

Lutherie et création

en ligne, le samedi 3 avril à 19:00

19h – Court-Métrage de création « We need to parle » – 17’

**Joute musicale franco-britannique avec Noémi Boutin (Violoncelle) et Matthew Sharp (Violoncelle).**

**Création de Laura Bowler, Frédéric Pattar.**

Le fil de ce projet est de présenter l’idée de joute sous plusieurs formes. Il s’agit d’un duel imaginaire, à la fois poétique, musical et théâtral entre deux violoncellistes, mais aussi entre deux compositeurs et surtout deux langues, française et anglaise, avec tout ce que cela sous-tend d’histoire et de culture.

19h30 – Plateau d’artistes & invités – 30’

Conversation avec Julian Boutin du Quatuor Béla et invités sur le thème de la lutherie et la création contemporaine.

20h – Rediffusion – « Barbarie » du Quatuor Béla, concert capté le 28 novembre 2020 à la MC2 : – Grenoble – 72’

Quel rapport le musicien interprète entretient-il avec la machine ? Quel avenir au compositeur ? Le combat est-il perdu d’avance contre un rival invulnérable ou source d’une rencontre féconde avec une voix amie qui transcende le geste instrumental ?

Pour vivifier le débat, le Quatuor Béla, qui invite pour l’occasion le pianiste virtuose Wilhem Latchoumia, a commandé des œuvres à cinq compositeurs contemporains : Marco Stroppa, Francesca Verunelli, Raphaël Cendo, Frédéric Aurier et Albert Marcœur, tous venus s’emparer d’un orchestre insensé et unique.

Véritable cabinet de curiosités musicales, celui-ci rassemblera en effet, par-delà les instruments du quatuor à cordes et du piano, tout un ensemble de machines musicales alliant l’orgue de barbarie, la vièle à roue, le piano pneumatique, le nickelharpa, le strohviol, le gramophone… aux technologies numériques les plus avancées.

Une telle densité historique de sons ne pourra que mettre en relief cette interrogation lancinante : les machines nous rendent-elles moins barbares ?

Gratuit, événement en ligne

Court-métrage de création « We need to parle », plateau d’artistes et invités et replay « Barbarie » par le quatuor Béla

en ligne Grenoble



