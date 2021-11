Luth, guitare acoustique et électrique : une rencontre expérimentale Conservatoire de Lille, 20 novembre 2021, Lille.

L’un – **Miguel Henry** – est luthiste, les deux autres – **Christelle Séry**, **Ivann Cruz** – sont guitaristes. Ce qui en dit peu, tant ces instruments sont ramifiés dans leur diverses lutheries, et dans les possibles offerts par l’électricité. Il s’agira donc, au-delà du voir et du savoir, d’en “entendre” plus ce samedi 20 novembre 2021. Ce concert s’inscrit au cœur d’un week-end de rencontres articulé autour de la guitare et du luth, proposé aux élèves du Conservatoire de Lille, des écoles de musique municipales ainsi qu’aux étudiants guitaristes de l’ESMD. Au cours de ces deux journées, Miguel Henry fera découvrir l’approche des musiques anciennes par l’instrument, la voix et le corps, et Christelle Séry partagera ses recherches dans le champ de musique contemporaine via la guitare électrique. Le concert permettra aux ensembles de guitares de la ville de partager leur travaux en public, puis à Christelle Séry et Miguel Henry de remettre en jeu sur scène leurs gestes et leur fantaisie musicale. Ivann Cruz (ici en photo), du collectif lillois Muzzix, se joindra à eux pour pimenter de son expérience hors pair d’improvisateur ce trio totalement inédit. En préambule du concert de 17h30 aura lieu **une conférence-débat** **_Aux ronds points des Allumés du jazz._** Les Allumés du jazz, groupement de producteur indépendants de disques, rassembleront des invité.es pour un débat autour du thème De l‘usage politique de l‘enregistrement sonore. Il sera suivi de la rencontre inédite entre trois musicien.nes aux esthétiques différentes mais qui pratiquent un même questionnement des disciplines et frontières esthétiques, invitant à un voyage sonore des musiques anciennes aux champs contemporains. Débat animé par Jean Rochard (Les Allumés du Jazz) avec Élise Petit (musicologue, auteure), Billie Brelok (rappeuse), Jonathan Duclos (auteur, chercheur) – Concert : Christelle Séry (guitare électrique & acoustique), Ivann Cruz (guitare électrique & acoustique), Miguel Henry (luth Renaissance & théorbe) En partenariat avec Circum Disc, Les Allumés du Jazz, et dans le cadre de la saison du Département des Enseignements Artistiques de la Ville de Lille et de l‘École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France – Lille **INFORMATIONS PRATIQUES** **Conférence – débat** **_Aux ronds points des Allumés du jazz_** **_Samedi 20 novembre 2021 – 15h -17h_** **_Entrée libre et gratuite – Salle C1/10 – Conservatoire de Lille_** **_Accès par la place du concert_** **_Concert – Luth, guitare acoustique & électrique avec Ivann Cruz/Christelle Séry/Miguel Henry_** **_Samedi 20 novembre 2021 – 17h30_** **_Entrée gratuite sur réservation – Auditorium – Conservatoire de Lille_**

Après une première partie proposée par les élèves des écoles de musique et du conservatoire, ce concert réunira trois musiciens reconnus dans leurs domaines, et adeptes des rencontres improvisées.

Conservatoire de Lille



