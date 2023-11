Lutalo Les Disquaires Paris, 11 novembre 2023, Paris.

Le samedi 11 novembre 2023

de 20h00 à 02h00

.Tout public. payant Prix : 23 EUR

Le retour du célèbre Pitchfork festival sur la scène des Disquaires les 10 et 11 novembre 2023 avec ce samedi Lutalo et bien d’autres…

En grandissant dans le Minnesota, le multi-instrumentiste et producteur Lutalo a constamment traversé le fleuve Mississippi, en passant par le cœur battant de la région. En 2022, la vie est soudainement – mais en douceur – très différente. L’année dernière, Lutalo et son partenaire ont déménagé vers l’est, pour s’installer parmi les verts sommets du Vermont. L’objectif est de d’accomplir un rêve de longue date : vivre la vie différemment, investir et créer quelque chose de tangible qui pourra être transmis aux générations futures. Le va-et-vient de cette première vie a été a été remplacé par quelque chose de beaucoup plus stable, un désir ardent de ne pas se laisser prendre par l’intensité du monde.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://pitchforkmusicfestival.fr/ https://link.dice.fm/pitchfork-music-festival-paris

LUTALO – AVANT GARDE – PITCHFORK MUSIC FESTIVAL PARIS 2023