Lust·e / Sortie de résidence à Coco Velten Coco Velten, 4 décembre 2021, Marseille.

A l’occasion de leur sortie de résidence en studio à Coco Velten, Aurélia Nardini et Eléonore Bovon vous présentent leur duo Lust·e et leurs chansons badass. ——————————————— Par respect des règles sanitaires actuelles : → Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs (on veut voir vos plus beaux masques à Coco) → Les gestes barrières sont indispensables ! → La jauge de fréquentations aux événements va être réduite (donc on vous conseille de venir tôt) → Suite aux annonces du gouvernement, le pass sanitaire devient obligatoire dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Nous devons donc nous plier à ces contraintes, bien qu’elles vont à l’encontre de nos valeurs. ——————————————— Informations pratiques: Début du concert à 18h30 dans la Grande Halle (suivre les panneaux indicatifs) → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Entrée libre

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-12-04T18:30:00 2021-12-04T20:30:00