Noël scintillant au Grand Aquarium de Touraine Lussault-sur-Loire Lussault-sur-Loire, 4 décembre 2023, Lussault-sur-Loire.

Découvrez 10 scènes lumineuses réparties au sein du parcours de visite (par Pyroconcept).

Les mercredis 27 décembre et 3 janvier, place à nos animations de Noël.

2023-12-27 fin : 2023-12-27 . 14.5 EUR.

Lussault-sur-Loire 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discover 10 illuminated scenes along the tour route (by Pyroconcept).

On Wednesdays, December 27 and January 3, enjoy our Christmas animations

Descubra 10 escenas iluminadas a lo largo del recorrido (por Pyroconcept).

El miércoles 27 de diciembre y el miércoles 3 de enero, participe en nuestras actividades navideñas

Entdecken Sie 10 Lichtszenen, die über den Besucherrundgang verteilt sind (von Pyroconcept).

Mittwochs, 27. Dezember und 3. Januar, Platz für unsere Weihnachtsanimationen

