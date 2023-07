Les oiseaux des étangs du bassin de Gouzon Lussat Lussat Catégories d’Évènement: Lussat

Puy-de-Dôme Les oiseaux des étangs du bassin de Gouzon Lussat Lussat, 1 octobre 2023, Lussat. Les oiseaux des étangs du bassin de Gouzon Dimanche 1 octobre, 10h00 Lussat Inscription obligatoire Le CPIE des Pays Creusois vous propose de découvrir l’un des joyaux de la biodiversité creusoise : les étangs du Bassin de Gouzon. Si la Réserve Naturelle de l’Etang des Landes est un site très connu, d’autres plans d’eau voisins accueillent également une grande diversité d’oiseaux d’eau facilement observables.Nous vous proposons de les découvrir. Lussat Lussat Lussat 63360 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 61 95 87 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpiepayscreusois.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T12:00:00+02:00

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T12:00:00+02:00 Oiseaux Etang Détails Catégories d’Évènement: Lussat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Lussat Adresse Lussat Ville Lussat Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Lussat Lussat

Lussat Lussat Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussat/