Balade Nature – Les oiseaux des étangs du bassin de Gouzon Lussat, 1 octobre 2023, Lussat.

Lussat,Creuse

Dans le cadre de 48h Nature, la Région Nouvelle-Aquitaine en lien avec le CPIE des Pays Creusois vous propose de découvrir l’un des joyaux de la biodiversité creusoise : les étangs du Bassin de Gouzon. Si la Réserve Naturelle de l’Etang des Landes est un site trés connu, d’autres plans d’eau voisins accueillent également une grande diversité d’oiseaux d’eau facilement observables. Nous vous proposons de les découvrir.

Animation lors des 48h Nature !

Gratuit

Inscription obligatoire : 05 55 61 95 87.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



As part of 48h Nature, the Région Nouvelle-Aquitaine, in association with the CPIE des Pays Creusois, invites you to discover one of the jewels of the Creuse?s biodiversity: the ponds of the Bassin de Gouzon. While the Etang des Landes Nature Reserve is a well-known site, other nearby bodies of water are also home to a wide variety of easily observed waterbirds. We invite you to discover them.

Activities during the 48h Nature!

Free

Registration required: 05 55 61 95 87

En el marco de 48h Nature, la Región de Nueva Aquitania, en colaboración con el CPIE de los Países Creuse, le propone descubrir una de las joyas de la biodiversidad de Creuse: los estanques de la cuenca de Gouzon. La Reserva Natural de Etang des Landes es un lugar muy conocido, pero otros estanques cercanos también albergan una gran variedad de aves acuáticas fáciles de observar. Le invitamos a descubrirlos.

¡Actividades durante las 48h Nature!

Gratis

Inscripción obligatoria: 05 55 61 95 87

Im Rahmen der 48h Nature bietet Ihnen die Region Nouvelle-Aquitaine in Zusammenarbeit mit dem CPIE des Pays Creusois die Möglichkeit, eines der Juwelen der Biodiversität im Creus zu entdecken: die Teiche des Bassin de Gouzon. Das Naturschutzgebiet Etang des Landes ist ein sehr bekannter Ort, aber auch andere nahegelegene Gewässer beherbergen eine große Vielfalt an Wasservögeln, die sich leicht beobachten lassen. Wir schlagen Ihnen vor, diese zu entdecken.

Animation während der 48h Nature!

Kostenlos

Anmeldung erforderlich: 05 55 61 95 87

