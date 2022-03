Lussac Sauvage La Sabline – MJC 21 Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Lussac Sauvage La Sabline – MJC 21, 9 avril 2022, Lussac-les-Châteaux. Lussac Sauvage

La Sabline – MJC 21, le samedi 9 avril à 10:00

Partons à la découverte des coins de nature qui nous entoure, seul, entre amis ou en famille. Thématique : abeilles et pollinisateurs

1€ par famille

Balade nature La Sabline – MJC 21 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T12:15:00

