Sportez-vous bien Lussac-les-Chateaux, 10 juillet 2023, Lussac-les-Châteaux.

Initiation et découverte de la spéléologie (sur inscription). Complexe sportif : Vélo, bad, tennis, judo, jujitsu, pétanque et marche avec encadrement (5.5km – 10.5km).

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-10 20:00:00. .

Lussac-les-Chateaux grotte de Font Serein

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Initiation and discovery of speleology (on registration). Sports complex: Bicycle, badminton, tennis, judo, jujitsu, petanque and walking with supervision (5.5km – 10.5km)

Iniciación y descubrimiento de la espeleología (previa inscripción). Complejo deportivo: ciclismo, bádminton, tenis, judo, jujitsu, petanca y senderismo con vigilancia (5,5 km – 10,5 km)

Einführung und Entdeckung der Höhlenforschung (nach Anmeldung). Sportkomplex: Fahrrad, Bad, Tennis, Judo, Jujitsu, Petanque und Wandern mit Betreuung (5,5km – 10,5km)

Mise à jour le 2023-04-09 par ACAP