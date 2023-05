Atelier P’tits Bricoleurs ADECL Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Atelier P’tits Bricoleurs ADECL, 21 juin 2023, Lussac-les-Châteaux. Rendez-vous à l’ADECL

Parents-enfants 3-12 ans / Tarif : 1 € par personne

Durée : 1h30.

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 17:30:00. .

ADECL La Mignonnière

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Meeting at the ADECL

Parents-children 3-12 years old / Price : 1 ? per person

Duration : 1h30 Encuentro en la ADECL

Padres-niños de 3 a 12 años / Precio: 1€ por persona

Duración : 1h30 Treffpunkt bei der ADECL

Eltern-Kind 3-12 Jahre / Preis: 1 ? pro Person

Dauer: 1,5 Stunden Mise à jour le 2023-05-14 par ACAP

Détails Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu ADECL Adresse ADECL La Mignonnière Ville Lussac-les-Châteaux Departement Vienne Lieu Ville ADECL Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux ADECL Lussac-les-Châteaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussac-les-chateaux/

Atelier P’tits Bricoleurs ADECL 2023-06-21 was last modified: by Atelier P’tits Bricoleurs ADECL ADECL 21 juin 2023 ADECL Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux Vienne