Fête de la Saint Jean et Journées européennes d’archéologie 21 route de Montmorillon, 17 juin 2023, Lussac-les-Châteaux.

Différentes animations et spectacles sont prévus sur toute la journée au cœur de Lussac, sans oublier le feu de la Saint-Jean à 22h40..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 23:00:00. .

21 route de Montmorillon La Sabline – MJC 21

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Different animations and shows are planned all day long in the heart of Lussac, without forgetting the Midsummer fire at 10:40 pm.

A lo largo del día, en el corazón de Lussac, se organizarán diversas actividades y espectáculos, sin olvidar el fuego de San Juan a las 22.40 h.

Den ganzen Tag über sind im Herzen von Lussac verschiedene Animationen und Aufführungen geplant, nicht zu vergessen das Johannisfeuer um 22:40 Uhr.

