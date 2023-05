Bébés lecteurs 21 route de Montmorillon, 13 juin 2023, Lussac-les-Châteaux.

Venez écouter des histoires des petites bêtes du printemps : Coccinelle, chenilles, papillons… sont au rendez-vous..

2023-06-13 à ; fin : 2023-06-13 11:30:00. .

21 route de Montmorillon La Sabline – Médiathèque

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and listen to stories about the little creatures of spring: ladybugs, caterpillars, butterflies…

Ven a escuchar historias sobre los pequeños seres de la primavera: mariquitas, orugas, mariposas…

Hören Sie sich Geschichten über die kleinen Tiere des Frühlings an: Marienkäfer, Raupen, Schmetterlinge… sind dabei.

Mise à jour le 2023-05-14 par ACAP