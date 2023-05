Salon du livre des enfants 21 route de Montmorillon, 10 juin 2023, Lussac-les-Châteaux.

Le projet « un auteur, des auteurs », initié par l’OCCE de Poitiers, a permis tout au long de l’année, aux enfants de 10 écoles du territoire de réaliser un livre..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 18:00:00. .

21 route de Montmorillon La Sabline – Médiathèque

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The project « an author, authors », initiated by the OCCE of Poitiers, allowed throughout the year, the children of 10 schools of the territory to realize a book.

El proyecto « un autor, autores », puesto en marcha por la OCCE de Poitiers, ha permitido a niños de 10 escuelas de la zona elaborar un libro a lo largo del año.

Das Projekt « Ein Autor, mehrere Autoren », das von der OCCE de Poitiers initiiert wurde, ermöglichte es Kindern aus zehn Schulen der Region das ganze Jahr über, ein Buch zu erstellen.

Mise à jour le 2023-05-14 par ACAP