Balade préhisto’ « Du musée aux grottes » 21 route de Montmorillon, 7 juin 2023, Lussac-les-Châteaux.

Découvrez les collections du musée et notamment les pierres gravées réalisées par nos ancêtres..

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 17:00:00. .

21 route de Montmorillon La Sabline – Musée de Préhistoire

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the museum’s collections and in particular the engraved stones made by our ancestors.

Descubra las colecciones del museo y, en particular, las piedras grabadas realizadas por nuestros antepasados.

Entdecken Sie die Sammlungen des Museums und insbesondere die gravierten Steine, die von unseren Vorfahren angefertigt wurden.

