Causerie par Roland GAILLON 21 route de Montmorillon, 2 juin 2023, Lussac-les-Châteaux.

Un enfant juif caché dans la Vienne. L’auteur de « L’étoile et la croix » nous fera part de son témoignage..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 20:00:00. .

21 route de Montmorillon La Sabline – Médiathèque

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A Jewish child hidden in the Vienne. The author of « L’étoile et la croix » will share his testimony with us.

Un niño judío escondido en Vienne. El autor de « L’étoile et la croix » compartirá con nosotros su testimonio.

Ein jüdisches Kind, das sich in der Vienne versteckt hat. Der Autor von « L’étoile et la croix » (Der Stern und das Kreuz) wird uns sein Zeugnis mitteilen.

Mise à jour le 2023-05-14 par ACAP