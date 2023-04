Randonnée Tournée des Villages 21 route de Montmorillon, 7 mai 2023, Lussac-les-Châteaux.

Départ cour de la MJC 21 / La Sabline. Tout public / Tarifs : 3 € et 2 € (Adhérents MJC Vienne & Gartempe), Gratuit pour les moins de 16 ans.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 09:00:00. .

21 route de Montmorillon La Sabline – MJC 21

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Departure from the courtyard of the MJC 21 / La Sabline. All public / Rates : 3 ? and 2 ? (MJC Vienne & Gartempe members), Free for children under 16 years old

Salida desde el patio del MJC 21 / La Sabline. Todos los públicos / Precios: 3€ y 2€ (miembros MJC Vienne & Gartempe), Gratis para menores de 16 años

Start Hof des MJC 21 / La Sabline. Alle Altersgruppen / Preise: 3 ? und 2 ? (Mitglieder des MJC Vienne & Gartempe), Kostenlos für Kinder unter 16 Jahren

Mise à jour le 2023-04-20 par ACAP