Spectacle « Clow(n)d » de la cie I.Si Lussac les Chateaux Lussac-les-Châteaux, 9 février 2024, Lussac-les-Châteaux.

Lussac-les-Châteaux Vienne

Début : 2024-02-09 18:30:00

fin : 2024-02-09 19:30:00

Un spectacle sans parole, ou presque, qui traite avec humour et décalage de thématiques comme la dictature de l’image, la surveillance vidéo, les écrans etc. Moment convivial à l’issue du spectacle..

Lussac les Chateaux Salle Michel Maupin Lussac les Châteaux

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



