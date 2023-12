« J’Capote » – concert de La Morissette Lussac les Chateaux Lussac-les-Châteaux, 20 janvier 2024, Lussac-les-Châteaux.

Lussac-les-Châteaux Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 22:00:00

La pétillante artiste québécoise fait carrière en France depuis maintenant 8ans. Son spectacle allie musique et humour. Galette des roi offerte et échange avec l’artiste à l’issue du concert..

Lussac les Chateaux Salle Michel Maupin Lussac les Châteaux

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par ACAP