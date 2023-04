Portes Ouvertes aquitaine Lussac Catégories d’Évènement: Gironde

Lussac

Portes Ouvertes aquitaine, 29 avril 2023 10:00, Lussac. Nombreuses animations pour petits et grands en continue durant les 3 jours 29 avril – 1 mai 1

https://chateaujd.wixsite.com/chateau-dubois-dumas Le CHÂTEAU DU BOIS DUMAS à Lussac Saint-Emilion

Vous accueille comme tous les ans à ses PORTES OUVERTES » Accord mets et vin »

du Samedi 29 Avril au Lundi 1er Mai 2023

De nombreuses animations vous attendent, avec la participation du Chef cuisinier Gérard Baud Samedi soirée REPAS / THÉÂTRE – 30 €

Dimanche soirée REPAS / VIOLON – 30 € (Réservation en ligne https://my.weezevent.com/soiree-theatre-diner et/ou https://my.weezevent.com/soiree-violon-diner ou par courrier à l’adresse du château – places limitées ) aquitaine 4 guimberteau 33570 Lussac Lussac 33570 Gironde

