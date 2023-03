Conférence « La vie reste un mystère » L’Usine Vivante Crest Catégories d’Évènement: Crest

Conférence « La vie reste un mystère » L'Usine Vivante, 30 mars 2023, Crest . Conférence « La vie reste un mystère » 24 av. Adrien Fayolle L'Usine Vivante Crest Drome

2023-03-30 17:30:00 17:30:00 – 2023-03-30 19:00:00 19:00:00

Drome . Animée par Miriam Gablier, doctorante en histoire et psychopraticienne. Elle est notamment l’auteure de « Les mystères de la conscience » (Ed. Hachette) contact@usinevivante.org +33 7 69 19 82 51 https://my.weezevent.com/conference-la-vie-reste-un-mystere?fbclid=IwAR2WE2tJM9FsMcy7Rhlbfn5rSWpUDylREdMLC9kNXQWvn8PleF1QwLULwG0 L’Usine Vivante 24 av. Adrien Fayolle Crest

