EXPOSITION: ALDO PARVILLEZ À L’USINE L’Usine Uxegney, 8 juillet 2023, Uxegney.

Uxegney,Vosges

La peinture de Aldo Parvillez, qui expose dans la galerie des Arcades à l’Usine porte vers des signes graphiques vigoureux, inscrits dans un espace où le vide contribue parfois à l’équilibre de la composition. Bien qu’il utilise souvent la ligne qui est le départ graphique plastique de tout, dessiner, écrire, délimiter, … souvent une forme unique géométrique renverse la lecture du tableau, cassant l’expression de paréidolie au-delà du cadre.

« Je ne revendique rien d’autre qu’une dimension poétique qui m’est intime. Dans mes toiles il n’y a rien à reconnaître, elles ne sont pas liées à une anecdote ; en général, elles ne représentent rien de concret qui parasiterait l’œuvre plastique, mais elles sont une ouverture aux sensations, aux émotions, à la mémoire, à mon intériorité, mon travail traduit un attrait pour le subconscient et le monde émotionnel, celui qui reste secret et intime à l’âge adulte entre ombre et lumière, libre à vous de projeter le vôtre. ». Tout public

Samedi 2023-07-08 14:00:00 fin : 2023-07-09 18:30:00. 0 EUR.

L’Usine Rue Victor Perrin

Uxegney 88390 Vosges Grand Est



The paintings of Aldo Parvillez, who is exhibiting in the Arcades gallery at L’Usine, focus on vigorous graphic signs, inscribed in a space where emptiness sometimes contributes to the balance of the composition. Although he often uses the line as the plastic graphic starting point for everything, drawing, writing, delimiting – often a single geometric form – reverses the reading of the painting, breaking the expression of pareidolia beyond the frame.

« I claim nothing other than a poetic dimension that is intimate to me. In my canvases there is nothing to recognize, they are not linked to an anecdote; in general, they represent nothing concrete that would parasitize the plastic work, but they are an opening to sensations, emotions, memory, my interiority, my work translates an attraction for the subconscious and the emotional world, the one that remains secret and intimate to adulthood between shadow and light, free to project yours. »

Los cuadros de Aldo Parvillez, que expone en la galería Arcades de l’Usine, se centran en signos gráficos vigorosos, inscritos en un espacio donde el vacío contribuye a veces al equilibrio de la composición. Aunque utiliza a menudo la línea, que es el punto de partida gráfico plástico para todo – dibujar, escribir, delimitar – una sola forma geométrica invierte a menudo la lectura del cuadro, rompiendo la expresión de la pareidolia más allá del marco.

« No reivindico más que una dimensión poética que me es íntima. En mis lienzos no hay nada que reconocer, no están ligados a una anécdota; en general, no representan nada concreto que interfiera en el trabajo plástico, sino que son una apertura a las sensaciones, las emociones, la memoria, mi interioridad, mi obra traduce una atracción por el subconsciente y el mundo emocional, el que permanece secreto e íntimo en la edad adulta entre la sombra y la luz, libre para que proyectes el tuyo. »

Die Malerei von Aldo Parvillez, der in der Galerie des Arcades in l’Usine ausstellt, zielt auf kräftige grafische Zeichen ab, die in einen Raum eingeschrieben sind, in dem die Leere manchmal zum Gleichgewicht der Komposition beiträgt. Obwohl er oft die Linie verwendet, die der plastische grafische Ausgangspunkt von allem ist, zeichnen, schreiben, abgrenzen, ? oft kehrt eine einzige geometrische Form die Lesart des Bildes um und bricht den Ausdruck der Pareidolie jenseits des Rahmens.

« Ich beanspruche nichts anderes als eine poetische Dimension, die mir eigen ist. In meinen Gemälden gibt es nichts zu erkennen, sie sind nicht an eine Anekdote gebunden; im Allgemeinen stellen sie nichts Konkretes dar, das das plastische Werk stören würde, sondern sie sind eine Öffnung für Empfindungen, Emotionen, Erinnerungen, meine Innerlichkeit, meine Arbeit spiegelt eine Anziehungskraft für das Unterbewusstsein und die Gefühlswelt wider, die im Erwachsenenalter zwischen Licht und Schatten geheim und intim bleibt, es steht Ihnen frei, die Ihre zu projizieren. »

Mise à jour le 2023-06-28 par OT EPINAL ET SA REGION