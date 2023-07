EXPOSITION : ANKA GIRLS À L’USINE L’Usine Uxegney, 8 juillet 2023, Uxegney.

Uxegney,Vosges

Les Anka Girls, qui exposent à l’Usine sont deux femmes, deux personnalités bien trempées qui créent des œuvres à quatre mains depuis 2011. Deux regards qui se croisent un jour sur les bancs de la fac de Nanterre et qui se reconnaissent. A cette époque, la première, Karly réalisait des passations expérimentales dans le cadre de sa thèse sur les couleurs préférées. Quant à AnneV, la seconde, elle étudiait l’histoire et l’histoire de l’art. AnneV s’est très vite prise au jeu dans les recherches esthétiques de Karly en lui proposant un espace de peinture dans sa ferme en Champagne.

« De fil en aiguille, ou plutôt d’escabeau en escabeau, nos gymnastiques artistiques nous ont conduites à jouer avec des méga sculptures en kit en écho aux constructions de lego, afin de traduire les représentations kaléidoscopiques de notre psyché. »

« Nous sommes un utérus commun amoureux du Street Art qui se métamorphose en sculpture 3D, en brandissant dans les hauteurs, ses velours velus de fourrure synthétique. ». Tout public

Samedi 2023-07-08 14:00:00 fin : 2023-07-09 18:30:00. 0 EUR.

L’Usine Rue Victor Perrin

Uxegney 88390 Vosges Grand Est



The Anka Girls, who are exhibiting at l’Usine, are two women, two strong personalities who have been creating work with four hands since 2011. Two sets of eyes that met one day on the benches of Nanterre University and recognized each other. At the time, the first, Karly, was carrying out experimental passations as part of her thesis on preferred colors. AnneV, the second, was studying history and art history. AnneV quickly became involved in Karly’s aesthetic research, offering her a painting space on her farm in Champagne.

« From one thing to another, or rather from one stepladder to another, our artistic gymnastics led us to play with mega-sculptures in kit form, echoing Lego constructions, in order to translate the kaleidoscopic representations of our psyche. »

« We are a common womb in love with Street Art that metamorphoses into 3D sculpture, brandishing in the heights, its velvety velvets of synthetic fur. »

Las Anka Girls, que exponen en la Usine, son dos mujeres, dos personalidades fuertes que crean obra juntas desde 2011. Se conocieron un día en los bancos de la universidad de Nanterre y se reconocieron. En aquel momento, Karly realizaba experimentos en el marco de su tesis sobre los colores preferidos. AnneV, la segunda, estudiaba historia e historia del arte. AnneV se implicó rápidamente en la investigación estética de Karly, ofreciéndole un espacio para pintar en su granja de Champagne.

« De una cosa a otra, o más bien de una escalera a otra, nuestra gimnasia artística nos llevó a jugar con megaesculturas en kit, haciéndonos eco de las construcciones de Lego, para traducir las representaciones caleidoscópicas de nuestra psique »

« Somos un vientre común enamorado del Street Art que se metamorfosea en escultura 3D, blandiendo en las alturas sus aterciopelados terciopelos de piel sintética »

Die Anka Girls, die in der Usine ausstellen, sind zwei Frauen, zwei starke Persönlichkeiten, die seit 2011 vierhändig Kunstwerke schaffen. Zwei Blicke, die sich eines Tages auf den Bänken der Universität von Nanterre kreuzten und sich wiedererkannten. Damals führte Karly im Rahmen ihrer Dissertation über Lieblingsfarben experimentelle Passagen durch. AnneV, die zweite, studierte Geschichte und Kunstgeschichte. AnneV ließ sich sehr schnell auf Karlys ästhetische Forschungen ein und bot ihr einen Malraum auf ihrem Bauernhof in der Champagne an.

« Von einem Fettnäpfchen ins nächste, oder besser gesagt von Trittleiter zu Trittleiter, führte uns unsere künstlerische Gymnastik dazu, mit Mega-Skulpturen aus Bausätzen zu spielen, die ein Echo auf Legobauten sind, um die kaleidoskopischen Darstellungen unserer Psyche zu übersetzen. »

« Wir sind ein gemeinsamer Uterus, der in die Street Art verliebt ist, die sich in eine 3D-Skulptur verwandelt, indem sie in die Höhe schwingt, ihre haarigen Samtstoffe aus synthetischem Pelz. »

Mise à jour le 2023-06-28 par OT EPINAL ET SA REGION