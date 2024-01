Le banquet de la Cie Innocentia *inviolata – Céline Nogueira L’Usine Tournefeuille, vendredi 26 janvier 2024.

Le banquet de la Cie Innocentia *inviolata – Céline Nogueira Ce banquet invite à se rencontrer autrement à travers une expérience en immersion entre public et artistes. 26 et 27 janvier L’Usine 3 à 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T21:30:00+01:00

Avec cette création hybride, Céline Nogueira invite à un banquet existentiel, un drame musical organique et choral en scènes fragmentées, pour donner à sentir les états de l’intime. Vibrant.

Metteuse en scène, autrice et formatrice depuis 20 ans, Céline Nogueira signe une quarantaine de créations théâtrales et chorégraphiques en France et à New York, et accompagne des interprètes en formation danse, théâtre et cinéma.

Créée en 2003, la compagnie Innocentia Inviolata crée des œuvres théâtrales transdisciplinaires, multiculturelles, hybrides et cathartiques sur le territoire toulousain et transatlantique. Chacune de ses créations est pensée et construite depuis la préoccupation fondamentale d’inclusion et de résilience.

Conception, écriture, mise en scène Céline Nogueira

Interprétation Céline Cohen, Julie Gallifet, Lucie Muratet, Céline Nogueira, Émilie Perrin, Haka Resic, Wilfried Tisseyre

Production Innocentia Inviolata Coproduction L’Usine Cnarep Tournefeuille / Toulouse Métropole, Espace Roguet Sou

L’Usine 6 impasse Marcel Paul, ZI Pahin Tournefeuille 31770 Pahin Haute-Garonne Occitanie 05 61 07 45 18 https://www.lusine.net/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lusine.net/saison/cie-innocentia-inviolata-celine-nogueira-le-banquet/ »}] L’Usine est un Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP). Elle est un acteur incontournable du paysage culturel et artistique local, régional et national. Bus : ligne 21 – arrêt Pagnol ou Picasso