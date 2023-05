« Un après-midi avec George Romero à regarder mourir les dinosaures » – Samedi 3 juin L’Usine, 3 juin 2023, Tournefeuille.

BallePerdue Collectif

Dans le dernier gymnase sur la gauche, douze jeunes sont enfermés.

Depuis combien de temps sont-ils là ?

Ils se repassent en boucle La Nuit des morts-vivants. Un court-circuit.

Tout bascule.

Le temps presse, la lumière tremble, le pop-corn vient à manquer et avec, l’innocence.

Une dernière chance pour sortir, l’arrivée lumineuse d’une soucoupe volante.

Une histoire poétique, performative et paranormale aux allures de SF et de série Z, où zombies et dinosaures nous entraînent dans d’étranges questionnements. Un contre-monde prophétique et paranoïaque s’écrit. La fiction et la réalité s’y confondent dans un hommage aux films de genre et aux séries, de George Romero à John Carpenter en passant par la série Stranger Things.

Le collectif toulousain rassemble une équipe de six personnalités pluridisciplinaires autour de la metteuse en scène Marlène Llop. Ensemble, ils partitionnent textes fragmentaires, musique live et images vivantes tout en s’affranchissant des frontières entre boite noire et paysage. L’Usine s’engage en tant que producteur délégué auprès d’artistes qui incarnent une nouvelle écriture des arts de la rue. Elle accompagne ainsi le Collectif BallePerdue depuis 2016.

Mise en scène Marlène Llop Texte Manu Berk Création sonore Arthur Daygue Scénographie Jérôme Coffy Avec Célian Denhez-Maillet, Elie Louge, Eloïse Péron, Firmin Sancère, Gianni Sancère, Jeanne Louge, Néo Malgras, Pierre Oriol, Romane Noygues, Rozenn Delclaux, Salomé Oriol, Zacary Péron Accompagnement des jeunes Delphine Datamanti, Fred Sancère, Maëlle Turlin.

Production : Collectif BallePerdue / en association avec : Derrière Le Hublot scène conventionnée d’intérêt national – art en territoire (Capdenac-Gare – Grand Figeac (12 et 46) Production déléguée : l’Usine – CNAREP (Tournefeuille – Toulouse Métropole), Coproduction et accueils en résidence : Derrière Le Hublot – scène conventionnée d’intérêt national – art en territoire (Capdenac-Gare – Grand Figeac (12 et 46) ; Communauté de communes, Comtal Lot et Truyère (12) ; Aveyron Culture – Mission départementale (12) ; La Petite Pierre (32) ; l’Usine – CNAREP (Tournefeuille – Toulouse Métropole). Avec le soutien de : DGCA – Ministère de la culture – FEIACA ; Région Occitanie – résidence association ; Département de l’Aveyron. Projet Lauréat de la Bourse AJIR – Aveyron Jeunes Initiatives Responsabilités – cofinancée par la DDCSPP, la CAF et la MSA de l’Aveyron et coordonnée par Info Jeunes Aveyron

En intérieur – durée : 45 min – tout public

5€

Gymnase Labitrie

Gymnase Labitrie

L'Usine 6 Impasse Marcel Paul, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

2023-06-03T21:00:00+02:00 – 2023-06-03T21:45:00+02:00

