Mi-enfants, mi-adultes, en même temps ni enfants ni adultes, les adolescent·e·s sont dans cette période de transition entre deux âges de la vie. C’est dans cet entre- deux qu’ils et elles occupent des espaces pour y faire groupe, pour y affirmer socialement des existences en questionnement. Quels sont ces espaces aujourd’hui ? Comment sont-ils occupés, habités, investis ?

La création de la Compagnie sous X est l’aboutissement d’une recherche de terrain menée avec les adolescent·es rencontré·es sur le territoire métropolitain. Sous forme d’exposition d’abord, une collection de photographies d’adolescent·e·s s’affiche dans les rues en grand format. Ces mises en scène photographiques, fruit d’un travail documentaire d’infusion, offrent des visions de la jeunesse aux frontières de l’ordinaire et du singulier. Ensuite, Adolescences prend la forme d’un spectacle in situ. Guidé par trois interprètes et par la voix de la photographe Sonya Berbec, un groupe de spectateurs navigue entre micro-séquences fixes ou mobiles dans une esthétique cinématographique.

​Autrice, metteure en scène Alix Denambride Auteur, photographe Sébastien Normand Dramaturge Manon Worms Chorégraphe, directrice d’acteurs et assistante à la mise en scène Julie Lefebvre Créatrice sonore Chloé Despax Scénographe régisseuse d’exposition et de plateau Juliette Morel Costumière Vérane Mounier Concepteur du dispositif sonore Étienne Démoulin Avec Charlotte Avias, Suzanne Dubois et Samuel Govindin Régisseur général et son Alban de Tournadre Chargée de diffusion Laure Chassier Administratrice, chargée de production Léa Jousse

Coproduction Superstrat – Parcours d’expériences artistiques – Saint-Étienne (42) / L’Atelline – Lieu d’activation art & espace public – Juvignac (34) / Le Cirque Jules Verne – Pôle National Cirque et Arts de la Rue – Amiens (80) / Lieux Publics – Centre national & pôle européen de création en espace public – Marseille (13) / Le Boulon CNAREP Vieux-Condé (59) / Le Citron Jaune CNAREP Port-Saint-Louis-du-Rhône (13) / Éclat CNAREP Aurillac (15) / Le LUX – Scène Nationale – Valence (26) Remerciements L’Amicale Laïque de Tardy – Saint-Étienne (42) / La Laverie – Saint-Étienne (42) / Le Magasin – Laboratoire de permanence chorégraphique – Saint-Étienne (42) / Radio Grenouille – Marseille (13) Bourse « Écrire pour la Rue 2019 » (DGCA-SACD), aide nationale à la création pour les Arts de la Rue de la DGCA (Ministère de la Culture), aide aux équipes artistiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, aide aux compagnies professionnelles du Département de La Loire (42), aide aux artistes professionnels de la Ville de Saint-Étienne (42) et le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD – PSPBB. Dispositif « Été Culturel », manifestation à l’initiative du Ministère de la culture et mise en œuvre par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et les opérateurs nationaux. La Compagnie sous X est soutenue par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d’une Convention Pluriannuelle d’Objectifs.

En intérieur et extérieur – durée : 1h30 – tout public

Gratuit sur réservation

Quartier la Paderne

L’Usine 6 Impasse Marcel Paul, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie https://www.lusine.net/ L’Usine est un Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP). Elle est un acteur incontournable du paysage culturel et artistique local, régional et national.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-04T15:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

spectacle théâtre