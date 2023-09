Visite de l’Usine sucrière de Soulou L’usine sucrière de Soulou M’Tsangamouji, 16 septembre 2023, M'Tsangamouji.

La visite commencera là où il y a la cheminée, on présentera les différentes machines et pièces (bâtiments) utilisées par les travailleurs durant le fonctionnement de l’usine.

Par la suite nous irons voir la Maison du Maître, là où ils vivaient ainsi de suite pour aller finir par le dépôt et la jetée (l’embarcadére).

Pour une visite d’environ 1h30 à 2h de temps pour connaître l’histoire de Soulou.

L’usine sucrière de Soulou Soulou M’tsangamouji, 97650 M’Tsangamouji 97650 Mayotte 0639299695 https://www.facebook.com/jardin.mtsangamouji.3 Le fonctionnement de l’Usine était en 1856-1898.

Le sites est composés de plusieurs hectares d’environ 400 mètres d’où l’ont peu trouver la maison du Maître, la cheminée, le dépôt, la jetée… etc.

Le production de sucre par année peu allée jusqu’à 325 tonnes pour environ 250 employés.

Jardin de M’Tsangamouji