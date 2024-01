SOCIAL DANCE – SOCIAL DANCE PLEASE L’USINE – SCENES ET CINES Istres, samedi 13 avril 2024.

SOCIAL DANCE est né à Marseille de l’imaginaire de 3 meilleurs amis. Faustine, Thomas et Ange vivent et composent leur musique ensemble. Forts de leur amitié harmonieuse et de leurs premières compositions, la triplette phocéenne fonde les bases de sa pop décomplexée et absurde. On peut déjà déceler dans leur style l’influence cruciale des transes de Talking Heads, des syncopes électroniques de LCD Soundsystem et l’esprit des Rita Mitsouko. SOCIAL DANCE attise l’orage sans états d’âme. Par ses mélodies entêtantes et ses rythmiques effrénées, le groupe crée une communion musicale agitée, une véritable euphorie électrisante et libératrice. SOCIAL DANCE cède au ballet de ses émotions et transforme sa sensibilité en force comme un coup de tonnerre.

Tarif : 10.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 21:00

Réservez votre billet ici

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13