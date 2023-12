GUILLAUME PONCELET L’USINE – SCENES ET CINES Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres GUILLAUME PONCELET L’USINE – SCENES ET CINES Istres, 29 mars 2024, Istres. Guillaume Poncelet, talentueux pianiste et trompettiste, évolue dans un univers musical hybride en constante expansion. Il collabore avec de nombreux artistes (Oxmo Puccino, Michel Jonasz, Ibrahim Maalouf…) et explore la musique néo-classique minimaliste au piano. Son premier album solo 88 a été acclamé par la critique. Il a également composé et produit des albums pour d’autres artistes tels que Gaël Faye et Ben Mazué. Son deuxième album solo sortira en septembre 2023.

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 21:00
Réservez votre billet ici

