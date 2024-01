FAADA FREDDY L’USINE – SCENES ET CINES Istres Catégorie d’Évènement: Istres FAADA FREDDY L’USINE – SCENES ET CINES Istres, 21 mars 2024, Istres. Faada Freddy continue de nous surprendre avec son approche musicale intransigeante. Sa musique est entièrement organique, sans aucune technologie. Il utilise son propre corps et sa voix pour recréer les sons des instruments, comme il l’a déjà démontré brillamment sur The Gospel Journey .Inspiré par le gospel, genre musical auquel il reste profondément attaché, Faada Freddy puise ses valeurs artistiques dans les fondements de son art depuis ses débuts au sein du célèbre duo de rap Daara J, dont le nom signifie l’école de la vie en wolof.

Tarif : 26.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:00 Réservez votre billet ici L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13 Détails Catégorie d’Évènement: Istres Autres Code postal 13800 Lieu L'USINE - SCENES ET CINES Adresse RTE DE FOS - RN 569 Ville Istres Departement 13 Lieu Ville L'USINE - SCENES ET CINES Istres Latitude 43.489456 Longitude 4.965949 latitude longitude 43.489456;4.965949

L'USINE - SCENES ET CINES Istres 13 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/